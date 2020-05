Sorpreso con un accendino dopo l’incendio di 6 cassonetti: denunciato 37enne

Un crotonese di 37 anni, M.D., è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Crotone poiché ritenuto l’autore dell’incendio di sei cassonetti dei rifiuti in via Giovanni Paolo II.

La sera dell’incendio, lo scorso 30 aprile, i militari – intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso – hanno notato l’uomo nei paraggi e una volta fermato e perquisito lo hanno trovato in possesso di un accendino.

In considerazione, inoltre, del vigente divieto di circolazione senza una motivata esigenza per l’emergenza epidemiologica in atto, per il 37enne è scattata anche una sanzione oltre alla denuncia.