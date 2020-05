Esce di casa in bici nonostante i domiciliari: arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto un 31enne del luogo per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso dai militari fuori di casa mentre stava per uscire in bicicletta in palese violazione della misura applicatagli e del D.P.C.M. relativo all’emergenza epidemiologica in atto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 31enne è tornato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.