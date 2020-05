Provincia e Vibonese calcio fanno squadra per l’iniziativa “In campo con gli chef”

La Provincia di Vibo Valentia, guidata dal presidente, Salvatore Solano, sarà partener dell’iniziativa di solidarietà, “In campo con gli chef”, promossa dall’Unione Sportiva Vibonese Calcio.

«In questa situazione di emergenza epidemiologica, che ha messo in grandi difficoltà e ha fatto cadere nello sconforto soprattutto le persone più bisognose della nostra realtà provinciale, è doveroso che l’Ente Provincia, perseguendo i propri compiti costituzionali e ottemperando anche a quelli amministrativi di coordinamento dei 50 Comuni del Vibonese, - ha affermato il presidente Solano - sostenga fattivamente iniziative di solidarietà come “In campo con gli chef”».

La manifestazione, organizzata dalla Vibonese calcio, farà si che - come comunicato dalla stessa società sportiva, guidata dal presidente Pippo Caffo «dall’8 al 15 maggio, chef stellati prepareranno ben 7000 pasti che, attraverso il Banco Alimentare Calabria, verranno consegnati alle famiglie in difficoltà».

Nella provincia di Vibo, i pasti verranno preparati nelle cucine dell’Istituto Alberghiero, “Enrico Gagliardi”.

«Un’iniziativa dal forte impatto simbolico - ha aggiunto Solano - che mira a dare respiro alle fasce più deboli del nostro territorio e nel contempo a far emergere e valorizzare le grandi potenzialità di un settore importante come quello agroalimentare attraverso la collaborazione, per l’occasione, di grandi chef stellati . Un’azione di solidarietà lodevole davanti alla quale non potevamo non scendere in campo anche noi».