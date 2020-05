Coronavirus, rientri al Sud: l’appello della Cisal Calabria per una nuova “via del lavoro”

“In queste ultime ore ci si sta preoccupando per i rientri da monitorare e gestire nella massima sicurezza è chiaro, ma nessuno o quasi si chiede perché ci siano così tanti, diverse migliaia, nostri corregionali lontano dalla Calabria”.

Lo scrive la Cisal Calabria che in una nota aggiunge: “Impossibile dimenticare le immagini di giovani e non che hanno affollato ed affollano ancora adesso stazioni, aeroporti e autostrade per rientrare nella nostra regione dopo lo stop a scuole, università e aziende. Impossibile non ascoltare gli appelli di chi non lo ha potuto fare prima per i blocchi imposti dai Dpcm, o, cosa ancora più preoccupante, perchè non aveva la possibilità economica per farlo ed oggi si ritrova in una situazione di assoluta indigenza. Impossibile - si sottolinea nel comunicato - non chiedersi quanto difficile sia stato per loro abbandonare tutto per un futuro migliore.

“La nostra regione - prosegue la nota - continua a perdere migliaia di persone, più di 300mila dal 2002 ad oggi, di cui più della metà sono giovani laureati, costretti ad emigrare al centro-nord in cerca di un lavoro. Quel lavoro che la nostra regione non riusciva e non riuscirà a garantire a maggior ragione dopo questa terribile emergenza se le istituzioni regionali e nazionali, insieme alle parti sociali e datoriali, non si siederanno, in maniera prioritaria, attorno ad un tavolo per strutturare insieme una nuova “via del lavoro”, attingendo a risorse ordinarie e straordinarie, così da dare un’alternativa a chi altrimenti tra qualche settimana sarà costretto nuovamente a ripercorrere la strada al contrario lontano dalla propria terra e dagli affetti”.