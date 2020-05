Porti dello stretto: nominato il Comitato di Gestione dell’AdSP

Il Presidente Mario Mega ha completato ieri con un importantissimo tassello la nuova governance dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Con il Decreto n. 73 infatti è stato nominato il Comitato di Gestione dell’AdSP, organo che in base alle normativa affiancherà il Presidente nei prossimi quattro anni con competenze strategiche in materia di pianificazione, bilancio e amministrazione dei Porti dello Stretto.

Componenti del Comitato saranno Alberto Porcelli, designato dalla Presidente della Regione Calabria, Mario Caldarera e Domenico Donato Battaglia, indicati rispettivamente dai Sindaci delle Città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria ed il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale C.A. Giancarlo Russo. Ad essi si aggiungeranno, in ordine a temi specifici che verranno trattati in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, i Comandanti dei porti di Messina, Milazzo e Reggio Calabria.

Il Comitato di Gestione inizierà immediatamente ad operare, nel pieno dei propri poteri così come stabilito dall’art. 9 della Legge n.84/1994, perché numerosi sono i progetti e gli atti di programmazione che il Presidente Mega intende avviare per dare piena attuazione all’AdSP dello Stretto. L’unico componente non ancora nominato, quello di designazione del Presidente della Regione Siciliana, potrà comunque in qualsiasi momento essere aggregato.

Il Comitato di Gestione sostituisce pertanto da oggi il Comitato Portuale della soppressa Autorità Portuale di Messina, che ha concluso il suo mandato nella seduta del 22 aprile scorso con l’approvazione del Rendiconto finanziario 2019, al quale vanno i ringraziamenti di Mega per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

“Sono molto soddisfatto della composizione del Comitato di Gestione, che annovera al suo interno professionisti con elevate competenze amministrative e gestionali e che possiedono una profonda conoscenza dei territori dell'Area dello Stretto e delle sue dinamiche economiche” dichiara il Presidente Mega.

“Ringrazio, pertanto, la Governatrice Jole Santelli ed i Sindaci Metropolitani Cateno De Luca e Giuseppe Falcomatà per aver indicato persone di così alto profilo, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Non meno importante sarà il contributo che potranno fornire i rappresentanti dell'Autorità Marittima con cui già in questi primi mesi di mandato ho avuto modo di operare in totale sinergia. Sono certo che grazie a questa squadra, che spero presta verrà completata con la designazione del rappresentante della Regione Siciliana, i Porti dello Stretto potranno conoscere una nuova stagione di sviluppo e dimostrare l'importanza ed i benefici della presenza di una autonoma Autorità di Sistema Portuale”.