Bruciava rifiuti in un terreno, pensionato denunciato a Cirò

I carabinieri forestali di Cirò, notando una densa colonna di fumo scuro, hanno sorpreso un pensionato 80enne mentre bruciava un cumulo di rifiuti in un terreno privato, in località San’Anastasia, deferendolo all’Autorità giudiziaria per combustione illecita di rifiuti.

L'uomo, all’interno di un’area recintata, in prossimità di un fabbricato, controllava lo sviluppo delle fiamme che avvolgevano rifiuti urbani tra cui due biciclette, un ventilatore, un materasso, pannelli truciolari rivestiti e altro.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di arginare una pratica con impatto negativo sull’ambiente.