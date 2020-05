Termovalorizzatore dimezza operatività, a Ponticelli solo la metà dei rifiuti

Limitata operatività del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Per questo motivo l’Akrea è stata autorizzata a conferire nell’impianto di selezione di Ponticelli la metà dei rifiuti solidi urbani normalmente accettati.

È quanto fa sapere l’azienda crotonese per la gestione dei rifiuti a seguito della nota arrivata da Ekrò. Akrea, nel frattempo, sta lavorando per individuare tutte le misure più opportune per evitare eventuali disservizi nella raccolta dei rifiuti.