“Siamo tutte GiovannaBotteri!”: donne crotonesi si schierano con la giornalista Rai

“Siamo tutte GiovannaBotteri!”. È con queste parole che un gruppo di donne crotonesi – ben 10 –si schiera dalla parte delle giornaliste della Rai, da tempo divenuta bersaglio di critiche per il suo look sui social e ora attacca anche in tv.

Dopo un lungo periodo di indifferenza, Giovanna Botteri ha deciso di rispondere a tutti – con la professionalità che la distingue – con un post sui social.

“Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettetemi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi. Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono”. Ha scritto la giornalista.

Proprio da questo post è stato mosso l’animo delle donne pitagoriche che si ritengono un po’ tutte Giovanna Botteri.

“Siamo un gruppo di donne di Crotone e non rappresentiamo nessuna voce istituzionale. Vogliamo, comunque, fare nostro l'invito di Giovanna Botteri, di avviare un momento di discussione vera "su cose importanti per noi e per le generazioni future". Cerchiamo , quindi, di trasformare un'aggressione in una occasione di crescita! Esprimere solidarietà alla Botteri, alla sua persona ed alla sua professionalità, è del tutto scontato. Da Crotone, invece, vogliamo accogliere la sua esortazione. Diciamo basta agli antichi stereotipi, che vogliono le donne bambole da esibire. Diciamo basta a queste subdole forme di violenza. Diciamo basta alla cultura dell'odio, che vuole distruggere chi è più bravo. Impariamo da chi è migliore. Sentiamoci orgogliose se siamo andate avanti faticosamente, grazie ai nostri sacrifici e non alle facili scorciatoie. Siamo tutte bianche, nere e marroni, belle e brutte, giovani e vecchie... Non siamo nessuno. Siamo tutte GiovannaBotteri!” Scrivono in una nota le crotonesi: Maria Teresa Bernardo; Carolina Casillo; Serafina Cavaliere;Teresa Cortese; Raffaella Dattolo; Maria Teresa Galea; Rossana Lombardo; Caterina Marano; Pina Notarianni; Rosella Vincelli.