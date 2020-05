Ancora fucili e munizioni nelle Preserre: doppia scoperta tra i boschi

Un fucile ed alcune munizioni sono stati rinvenuti nei giorni scorsi nei boschi delle preserre vibonesi. A fare la scoperta sono stati i Carabinieri di Soriano Calabro e San Nicola da Crissa, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, che anche al tempo del Covid-19 mantengono alta l’attenzione su ogni genere di reato.

È in quest’ottica che, durante un controllo presso un’area boschiva a Vallelonga, in località “Cucuzzella”, i militari hanno ritrovato, ben nascosti in un casolare rurale disabitato, un sacco di plastica con 60 munizioni di calibro 12 e 20, a pallettoni ed in buono stato di conservazione. Su tutto sono ora in corso degli accertamenti, in particolare sul proprietario del terreno e del casolare, per verificare l’effettiva proprietà del munizionamento.

A Gerocarne, invece, nella Frazione di Ariola, in località “Comunella”, i Carabinieri Cacciatori ed i colleghi della Stazione di Soriano Calabro, hanno rinvenuto in un tubo interrato un fucile a doppietta, calibro 12, della Kettner, funzionante ed in perfette condizioni, oltre a 10 cartucce dello stesso calibro. Il fucile è risultato matricolato ed i successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arma era stata rubata in provincia di Pavia nel 2010.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti investigativi.