Confindustria, Samengo (Unicef): Mazzuca farà la differenza per il Mezzogiorno

“Ci felicitiamo per l’elezione del Presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca a Vicepresidente nazionale di Confindustria con delega al Mezzogiorno e all’economia del Mare, a cui auguriamo un buon lavoro. Ci complimentiamo con il neo Presidente Carlo Bonomi per la scelta fatta che, siamo sicuri, farà la differenza in modo significativo per il Mezzogiorno. - È quanto dichiara il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo su elezione di Natale Mazzuca a Vicepresidente nazionale di Confindustria

"Siamo certi - si legge - che Natale Mazzuca farà bene in un momento così difficile e delicato per l’intero paese e saprà dare un valido contributo per la ripresa. Mazzuca da sempre è vicino non solo alle tematiche concernenti il settore economico e produttivo della Calabria, ma anche alle questioni riguardanti la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.

Natale Mazzuca potrà fare molto per rilanciare le imprese del nostro Mezzogiorno e quelle legate all’economia del Mare, troppo spesso isolate nonostante siano eccellenze a livello nazionale. Il suo entusiasmo, la sua passione e la sua competenza saranno di grande supporto al Presidente Bonomi e a tutta la Confindustria.

Vorrei ricordare che, sin dall’inizio della pandemia, il pensiero dell’UNICEF Italia è stato rivolto ai bambini ed ai ragazzi in condizione di povertà o marginalità sociale nel nostro paese, proponendo azioni e servizi concreti alle famiglie maggiormente vulnerabili.

Proprio per aiutare le famiglie e i minorenni più vulnerabili che vivono in Calabria, qualche giorno fa abbiamo annunciato la firma di un Protocollo d’intesa tra il Comitato Italiano per l’UNICEF – attraverso il Comitato Regionale della Calabria per l’UNICEF-, la “Fondazione Santa Marta” di Locri (RC) e l’Ufficio Pastorale della Famiglia della Diocesi Locri-Gerace per avviare, con il sostegno e l’accompagnamento di Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Francesco Oliva Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, una reciproca collaborazione mirata alla tutela dell’infanzia nel territorio calabrese sia nel periodo di emergenza sanitaria che in quello successivo”.