Covid. Il bollettino, Calabria: due soli nuovi contagi, altri 13 pazienti lasciano gli ospedali

Un’altra giornata più che positiva in Calabria per quanto riguarda l’andamento del Covid19. Tra ieri ed oggi, nella nostra regione, sono stati effettuati infatti altri 899 tamponi su altrettante persone con sospetto di infezione, ma solo due sono quelli risultati positivi (entrambi nel cosentino), che portano così il complessivo, finora, a 1.114.

Sempre alla data odierna, il totale dei tamponi eseguiti è di 36.874, 35.760 dei quali risultati negativi.

Si ferma oggi e fortunatamente il bilancio delle vittime per o con il Covid: nessun decesso accertato nelle cinque province della regione e che, finora, sono stati 88 in tutto.

Quanto ai dati delle ospedalizzazioni, rimane ancora costante ma “lieve” la pressione nei rispettivi reparti. Intanto, rispetto a ieri, sono stati dimessi altri 13 pazienti: sei nel catanzarese, tre ciascuno nel cosentino e nel reggino ed uno nel vibonese. A 24 ore dall’ultimo bollettino (QUI), pertanto, il totale dei degenti che hanno lasciato i nosocomi calabresi sale a 324.

Al momento sono 99 le persone ricoverate (5 in meno rispetto a ieri): 4 sono assistite nelle terapie intensive (come ieri) e 95 nelle malattie infettive (5 in meno rispetto a ieri). In 603 (6 in meno rispetto a ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

LA SITUAZIONE PROVINCIALE

Ricordando come sempre che i dati regionali si basano sul luogo di degenza e non di provenienza dei pazienti, i numeri delle singole province ci restituiscono ancora il cosentino come territorio con più affetti dal virus, 458 per la precisione (+2 rispetto a ieri), e così distribuiti: 22 in reparto; 300 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 29 deceduti.

I casi nel reggino, per il terzo giorno consecutivo, sono invece 253 e così distribuiti: 19 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 16 deceduti.

Il catanzarese, invece, rimane “immune” alle infezioni per il quinto giorno di fila, con il totale a 215: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 32 deceduti.

Situazione “stabile” pure nel crotonese, anch’esso da cinque giorni fermo a 113 casi: 7 in reparto; 59 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

Stessa “astinenza” da Covid che si registra nel vibonese, col bilancio complessivo che rimane a 75 positivi: 55 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 5 deceduti.

Ad oggi ed in tutta la Calabria, si trovano sottoposte a quarantena volontaria 6.004 persone (74 in meno rispetto a ieri), e così distribuite: 1.892 a Catanzaro; 1.693 a Crotone; 1.236 a Reggio Calabria; 999 a Cosenza; 184 a Vibo Valentia:

I corregionali che sono rientrati e registratisi sull’apposito sito della Regione sono 20.521, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio sono 3.117.