Covid. Area centrale, ancora nessun contagio. Ricoverato nuovo paziente

Un’altra giornata con segno zero, nell’area centrale della Calabria, per quanto riguarda il numero di nuovi casi di Covid19. Lo conferma il consueto bollettino del Pugliese-Ciaccio che, tra ieri ed oggi, ha eseguito 251 tamponi - 129 provenienti dal catanzarese, 86 dal crotonese e 36 dal vibonese - tutti risultati negativi. Altri 125 invece i test ancora in attesa di risultati.

Nell’ospedale del capoluogo di regione nel frattempo è stato ricoverato un nuovo paziente in malattie infettive, con il totale dei degenti che in questo reparto sale quindi a 15, mentre un altro degente è ancora assistito in terapia intensiva.