Minaccia col coltello connazionale e gli ruba cellulare e pochi spiccioli: arrestato

Un 24enne di nazionalità marocchina, O.B. , è stato arrestato dai Carabinieri di Catanzaro, coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile, con l’accusa di rapina.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quanto, intorno alle 17, un marocchino si è presentato alla Stazione di Catanzaro Principale, nella sede di Villa Trieste, denunciando di aver subito una rapina in una strada del centro storico cittadino.

L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato da un connazionale, poi identificato nel 24enne, che gli avrebbe puntato un coltello al petto provocandogli alcune lievi escoriazioni e rubandogli il cellulare e 25 euro in contanti.

Dopo il furto – sempre secondo quanto riferito dalla vittima- il giovane era poi fuggito a piedi. Le immediate ricerche attivate dei Carabinieri hanno però permesso di rintracciare in breve tempo il presunto ladruncolo, che era ancora con il bottino in mano.

Il 24enne è stato dunque arretrato e successivamente associato presso la casa circondariale del capoluogo in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani.