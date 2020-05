Covid. Il bollettino, in Calabria zero contagi ma si piangono altre due vittime

La curva del contagio - da giorni in costante discesa nella nostra regione - quest’oggi ci restituisce un’ottima notizia sul fronte delle infezioni da Covid-19, ovvero quella di nessun nuovo caso accertato rispetto a ieri pomeriggio (QUI), cioè di 1.112 persone che finora hanno contratto il virus.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 4.874 tamponi, per un complessivo fino ad oggi di 39.975 test effettuati, 34.863 dei quali sono risultati negativi.

Una cattiva notizia, però, rattrista e offusca quella di prima: dopo due giorni di tregua il virus, quest’oggi, è infatti e purtroppo tornato a mietere vittime: altri due casi avvenuti rispettivamente nel cosentino e nel catanzarese, e che fanno salire inesorabilmente il triste bilancio a 88 persone che fino ad ora sono decedute nella nostra regione per o con il Covid.

Sempre piuttosto “sereno”, invece, il fronte ospedaliero: tra ieri ed oggi hanno lasciato i nosocomi della regione altri 12 pazienti, dieci nel reggino, uno nel cosentino ed un altro nel crotonese.

Quanto ai ricoveri, al momento sono 104 i pazienti assistiti nei vari reparti, ovvero 18 in più rispetto a ieri. In quattro si trovano nelle terapie intensive, uno in meno rispetto a ieri; altri 100 nelle malattie infettive, 17 in più rispetto a ieri.

Quanto agli isolamenti domiciliari, con sintomi lievi o senza sintomi, il totale ad oggi è di 609 persone, 10 in meno rispetto a ieri.

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

L’analisi della distribuzione territoriale dei casi ci riporta ancora il cosentino come la provincia con più Covid. Ad oggi sono 456: 25 in reparto; 298 in isolamento domiciliare; 104 guariti; 29 deceduti.

L’altra area più colpita, sempre in termini numerici, rimane il reggino e con 253 positivi: 21 in reparto; 2 in rianimazione; 131 in isolamento domiciliare; 83 guariti; 16 deceduti.

Per il quarto giorno consecutivo il catanzarese rimane ancora “immune” al virus, col bilancio fermo a 215: 46 in reparto; 2 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 69 guariti; 32 deceduti.

Il crotonese continua vantare una media ottimistica, quella di un solo positivo segnalato in ben 20 giorni. Anche oggi, come dicevamo, segna zero contagi e il totale rimane bloccato ancora a 113: 8 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

Infine, con oggi dura da 96 ore la “tregua” anche nel vibonese che, al momento, e dunque, conta 75 covid: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.

Le persone si trovano invece sottoposte a quarantena volontaria sono ora 6.078 (29 in meno rispetto a ieri), e così distribuite: 1.885 a Catanzaro; 1.684 a Crotone; 1017 a Cosenza; 1.254 a Reggio Calabria e 238 a Vibo Valentia.

Quanto infine ai corregionali rientrati in Calabria e che si sono registrati sul sito della Regione, il numero quest’oggi è di 18.403.