Bimbo precipita dal terzo piano di un palazzo a Cariati: è grave

Versa in gravi condizioni un bambino di soli 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Cariati, nel cosentino. Il piccolo si trovava sul balcone della propria abitazione quanto, per cause ancora da chiarie, è caduto di sotto.

Il primo a soccorrerlo è stato un infermiere che si trovava casualmente nelle vicinanze. Tempestivo l’arrivo dei sanitari del servizio 118 che, constatata la gravità delle sue condizioni, hanno chiesto l’intervento dell'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Il bambino una volta raggiunto l’ospedale è stato intubato e, al momento, la prognosi è riservata. Indagano i carabinieri di Cariati per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.