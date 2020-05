Santa Maria del Cedro, sorpreso a rubare in una casa. Arrestato

È stato sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione, così i carabinieri di Santa Maria del Cedro, con i colleghi della sezione radiomobile di Scalea, hanno arrestato B.A., 49enne già noto alle forze.

L’uomo, poco prima della mezzanotte, dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione estiva all’interno di un parco condominiale, ha rubato un forno elettrico. Però è stato sorpreso dal responsabile condominiale attirato da un rumore proveniente dall’intero di un’abitazione. Quindi si è avvicinato scoprendo che la porta era aperta.

Il ladro è stato beccato mentre usciva di casa con un forno elettrico sottobraccio e, rimanendo sbalordito alla vista del custode, ha abbandonato la refurtiva ed è scappato per le vie limitrofe. Però, probabilmente per il timore di essere stato riconosciuto dall’uomo, essendo a volto scoperto, il 49enne ha preso una spranga in ferro ed è tornato sul posto per minacciare il custode a non chiamare i Carabinieri.

Il responsabile condominiale aveva già richiesto aiuto al 112 ed infatti poco dopo sono arrivate due autovetture militari. Il 49enne, vistosi braccato, è scappato facendo perdere le sue tracce e venendo, ma poco dopo è stato intercettato dai Carabinieri mentre si nascondeva tra le abitazioni di un altro parco condominiale.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il pregiudicato è stato arrestato. Nel corso dell’udienza dinanzi al gip presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari.