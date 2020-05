Covid 19, area centrale tira ancora un respiro di sollievo. Anche oggi 0 contagi

Tira ancora un sospiro di sollievo la zona centrale della Calabria. Oggi, sabato 2 maggio, non è stato registrato nessun nuovo caso di infezione da coronavirus.

Così in 24 ore e a fronte di 282 nuovi tamponi (così distribuiti: 169 nella provincia di Catanzaro, 31 nel territorio pitagorico e 82 a Vibo Valentia) non è stato registrato alcun contagio. Sono 274 i tamponi che hanno dato esito negativo, anche se sono in corso di esecuzione ancora 142 test. I positivi sono già noto e sono distribuiti 7 a Catanzaro e uno a Crotone.

Sul fonte dei ricoveri, invece, sempre nel Pugliese-Ciaccio del capoluogo di regione, sono attualmente ospedalizzati 14 pazienti, uno solo è assistito nel reparto di terapia intensiva mentre gli altri degenti si trovano nel reparto di malattie infettive.