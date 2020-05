Precari del Pugliese Ciaccio, Usb minaccia lo sciopero

Stato di agitazione per il personale sanitario dell’Usb dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L’Unione sindacati di base ha infatti indetto la protesta a seguito della pubblicazione di una delibera del commissario dell’ao per stabilizzare una parte del personale.

L’Usb ha intravisto delle criticità come “chi saranno le persone a essere stabilizzate per prime. Quale sarà il criterio di scelta oltre al possesso dei requisiti? Forse l’anzianità di servizio? Il fabbisogno del reparto? Inoltre, qualora non vi fosse parere negativo da parte della Funzione Pubblica per la stabilizzazione del personale che maturerà i requisiti nell’anno in corso, i contratti degli stessi saranno prolungati? E ancora, che faranno tutti i precari che non sono in possesso dei requisiti per la stabilizzazione dopo questi ultimi 20 giorni di proroga?”.

Per questo ha inviato una comunicazione al Prefetto di Catanzaro dove dichiariamo lo stato di agitazione di tutto il settore sanitario dell’intera provincia. L’Usb ha inoltre annunciato che proseguirà con lo stato di agitazione “fin quando non avremo un incontro chiarificatore con il commissario Zuccatelli alla presenza dei vertici regionali. Ci riserviamo inoltre il diritto di proclamare uno sciopero di settore qualora le nostre richieste rimanessero inascoltate”.