Focus ‘ndrangheta a Crotone: un arresto, otto denunce e una segnalazione

Un arresto, otto denunce, una persona segnalata. Sono questi parte dei numeri del bilancio dei servizi di controllo del territorio nell’ambito del piano Focus ‘ndrangheta eseguito nel crotonese.

Nel corso dei servizi gli agenti hanno controllato 16 persone sottoposte a misure di sicurezza e identificatene altre 386; 176 i veicoli sottoposti a verifica col sistema Mercurio. Sette invece le multe per violazioni del codice della strada e quattro i fermi amministrativi, 21 le perquisizioni.

I poliziotti della Questura pitagorica hanno poi accompagnato tre persone negli uffici ed eseguito 213 controlli amministratici oltre ad un sequestro.

Entrando nel dettaglio, un 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di arma. Durante un controllo è stato pizzicato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 38 centimetri, che è stato sequestrato. Successivamente il personale della divisione Pasi ha ritirato un fucile sovrapposto cal. 12 e 32 cartucce, ritenendo che l’uomo non fosse più in grado di garantire ed offrire le dovute garanzie di sicurezza ed affidabilità in materia di armi.

È stato invece arrestato un 53enne e per porto abusivo di arma clandestina e relativo munizionamento. L’uomo, inoltre, è stato denunciato per porto abusivo di armi in luogo pubblico e per ricettazione.

Porto illegale di armi contestato anche ad un 46enne crotonese che, durante un controllo delle volanti, è stato trovato con 5 cacciaviti a taglio, tre martelli, un taglierino, due coltelli e una tronchesina, materiale poi sequestrato.

È stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di droga un 38enne di Crotone. Durante un controllo, gli agenti della Polstrada hanno controllato la vettura su cui viaggiava e trovato una modica quantità di cocaina. Nel bagagliaio, poi, c’erano una mazza, sequestrata. Il 38enne è stato anche denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi a controlli. Dovrà inoltre pagare una multa di 533 euro per aver violato le disposizioni anti covid.

Un’altra denuncia, ma per furto aggravato, a carico di un 33enne. Riconosciuto e identificato dagli agenti tramite il sistema di video sorveglianza di una farmacia, è accusato di essersi introdotto dalla porta del retro bottega e di aver rubato un cellulare.

Porto illegale di armi e minacce a pubblico ufficiale, sono le accuse mosse a un 25enne crotonese che, a seguito di un controllo, ha prima rifiutato di fornire i documenti e, dopo il ritrovamento di un coltello a serramanico di 20 centimetri, ha minacciato gli agenti. Il coltello è stato sequestrato.

Durante un controllo, un 52enne è stato trovato invece con un coltello a serramanico di 20 centimetri e per questo è stato denunciato per porto abusivo di armi.