Spaccio: arrestati quattro africani, in casa trovato quasi un chilo di marijuana

Quattro cittadini africani - tre gambesi ed un nigeriano - ma tutti residenti a Monasterace Marina, sono finiti in arresto per spaccio e detenzione di stupefacente.

Sono stati i Carabinieri di Roccella Jonica, durante dei consueti controlli sulle norme anti-covid, a notare uno di loro, un 26enne gambese, Alhagie Sallah, aggirarsi a piedi lungo la Statale 106 tra Riace e Monasterace e, insospettiti dalla sua presenza insolita lungo quel tratto di strada, lontano dal centro abitato, hanno deciso di fermarlo.

Perquisitolo in una tasca dei pantaloni gli hanno così trovato 12 grammi di marijuana. Da qui la decisione di eseguire un controllo anche al luogo dove dimorasse, e dove i militari hanno assistito ad una vera e propria compravendita di droga.

All’arrivo dei Carabinieri i coinquilini del 26enne, due suoi connazionali di 30 e 22 anni, Ibrahim Jallow e Omar Nyassi, sono stati visti mentre cedevano della marijuana, 27 grammi, al quarto arrestato, un 27enne nigeriano, Silvester Ekahjae.

Perquisito l’appartamento sono state ritrovate poi tre buste in cellophane con dentro circa 800 grammi della stessa sostanza ed anche del materiale per il confezionamento delle dosi e delle banconote di piccolo taglio che si ritiene il provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni i tre gambesi sono stati dichiarati in arresto e messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Accertamenti svolti successivamente sul conto del nigeriano hanno fatto emergere che su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Gip di Parma per reati in materia di stupefacente, pertanto anch’egli è stato arrestato e portato nel carcere di Locri.