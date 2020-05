Aeroporto di Crotone: “Voli in vendita”, si riparte dal 22 maggio

Sarà operativo dal prossimo 22 maggio l’aeroporto Pitagora, almeno stando a quanto riporta il sistema di prenotazioni dei biglietti sul sito Ryanair e confermato anche dal Comitato cittadino “Crotone vuole volare”.

Da quando è stata annunciata la cosiddetta “fase 2”, i referenti del comitato hanno iniziato a monitorare i voli dello scalo pitagorico notando una incongruenza: ovvero la messa in vendita degli stessi a partire dal prossimo 15 maggio

Al Dpcm del 26 aprile scorso era seguito infatti il Decreto del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, e della Sanità, Roberto Speranza, in cui si era stabilito che l’aeroporto operativo per i voli di linea in Calabria, fino al 17 maggio, fosse quello di Lamezia Terme.

Per capire meglio il comitato ha così contattato sia la Sacal (che gestisce gli scali della nostra regione) che la compagnia Ryanair evidenziando come la cancellazione dei voli provocasse “sempre tanti disagi ai cittadini crotonesi” e quindi invitando a fornire tempestivamente informazioni chiare “in modo da permettere ai passeggeri di potersi organizzare diversamente”.

Così, mentre fino a ieri mattina il sito permettesse ancora acquisti dei voli dopo l’ennesimo sollecito da parte di “Crotone vuole volare” questi sarebbero stati corretti.

I voli, quindi, dovrebbero riprendere, da e per Crotone, dal prossimo 22 di maggio. Comunque troppo tempo per il Comitato per il quale i crotonesi, e “per altri 22 giorni”, saranno “ancora più isolati dal mondo con i mezzi pubblici con una capacità di trasporto passeggeri drasticamente ridotta”.