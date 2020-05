Giallo a Cetraro, trovato il cadavere di un 45enne: nel 2011 uccise la sorella

È stato trovato riverso vicino alla sua auto il corpo senza cita di un 45enne. È successo in località Fiumicello, a Cetraro, dove i carabinieri della stazione locale, con i colleghi di Paola, hanno avviato gli accertamenti dopo aver avvisato il Pm di turno.

Al momento non si conoscono le cause del decesso ma secondo le prime indiscrezioni trapelate, la vittima, Giuseppe Gerardi, avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza.

L’uomo, nel 2011, era stato arrestato per l’omicidio volontario della sorella Anna (QUI): allora si era recato vicino l’abitazione della donna, che viveva ad Acquappesa, dando in escandescenza, tanto da svegliare i vicini di casa.

La sorella era così scesa per strada per calmarlo ma l’il 45enne era risalito sul mezzo e aveva fatto retromarcia investendola. Poi avrebbe fatto altre manovre, investendola ancora, almeno tre volte, fino ad ucciderla per poi allontanarsi lasciando il corpo esanime sul posto.

I militari avevano scoperto l’auto e setacciato la costa circostante, trovando l’uomo vicino ad alcuni scogli, sulla spiaggia di Cetraro, intorno alle otto della mattina successiva. Gerardi venne così arrestato con l'accusa di omicidio (QUI).