Usb: la sanità catanzarese dichiara lo stato di agitazione

Antonio Jiritano

Nella giornata di ieri l'Unione sindacale di base ha promosso lo stato di agitazione del personale della sanità dell’azienda “Pugliese Ciaccio e Mater domini”, di Catanzaro e successiva prima giornata di sciopero, per le seguenti motivazioni elencate in una nota a firma di Antonio Jiritano, coordinatore Confederale USB Calabria:

“condotta antisindacale dei management dell’azienda sanitaria per mancato impegno di mantenere corrette relazioni sindacali;

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, del personale sanitario impegnato nei vari reparti Pronto soccorso - terapia intensiva - malattie infettive - medicina generale - neonatologia - ostetricie - centro Covid-19… ecc.

organizzazione del lavoro e collocazione delle varie figure professionali per svolgere le funzioni proprie nei vari reparti.”

“Nelle more con la presente – si legge - diffidiamo i dirigenti dell’azienda sanitaria locale di Catanzaro a non sospendere i servizi sanitari all’utenza per mancanza del personale precario.

Ribadendo la necessità di pervenire all’apertura del tavolo di raffreddamento nelle modalità odierne, come previsto prima della proclamazione dello sciopero.”