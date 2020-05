Trading e Coronavirus: chiusa Wall Street, trading solo online

Covid-19 è il nome ormai ben noto della pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e che, ad oggi, ha causato centinaia di migliaia di vittime.

Tra le misure restrittive che sono state messe in atto al fine di contenere il contagio e, quindi, l’aumento esponenziale dei decessi, quella di evitare il contatto e gli assembramenti è risultata essere la più efficace ma ha comportato delle conseguenze su altri fronti. Primo fra tutti, la chiusura di quasi tutte le attività commerciali e dei luoghi di aggregazione.

Com’era ovvio, anche il settore degli investimenti si è dovuto adeguare alle circostanze e così, a partire dal 23 marzo, la sala delle contrattazioni di Wall Street rimarrà chiusa fino a data da destinarsi.

La scelta è stata imposta dai vertici in seguito alla scoperta di due operatori trovati positivi al virus, pertanto si è resa necessaria la disinfezione dei locali e la conseguente chiusura a tutti i broker.

Il Coronavirus, quindi, ha messo a tacere (se pur temporaneamente) il cuore pulsante della finanza americana.

Nonostante questo duro colpo, però, gli investimenti non si fermano e migrano totalmente sul web grazie al trading online e alle piattaforme di negoziazione multimediale.





Cos’è il trading online e come funziona





Come riportato in questo sito sul trading, tutti possono dedicarsi agli investimenti sul mercato e non è necessario essere degli esperti in materie economiche.

Il trading online è concretamente l’attività di compravendita di beni finanziari sui mercati globali, al fine di ricavarne dei profitti, attraverso la rete e l’utilizzo di piattaforme (broker) specifiche.

Il trading online è quindi un’attività che può essere svolta interamente da casa, senza che ci sia bisogno di recarsi negli istituti di credito come avveniva in passato e senza la necessità di rivolgersi ad un consulente finanziario che faccia da intermediario tra il trader e i mercati, senza il quale non vi era la possibilità di fare negoziazioni.

Fare trading online non è difficile ma è fondamentale studiare e formarsi adeguatamente prima di investire il proprio denaro, altrimenti il rischio di eseguire operazioni sbagliate porta inevitabilmente alla perdita del patrimonio.

Il web pullula di materiale informativo e corsi online, gratuiti o a pagamento, che si propongono di insegnare a fare trading a chi si approccia al settore per la prima volta.

Alcuni di questi corsi, sebbene possano arrivare a costare anche migliaia di euro, possono essere poco validi perché scarni di nozioni specifiche, troppo teorici o pieni di tecnicismi che rendono i concetti incomprensibili.

Conoscere i principi base del trading è anche necessario per evitare di cadere nella trappola di truffatori professionisti che, mascherati da broker efficienti, adescano i traders meno esperti e riescono a prosciugare i conti in pochi minuti.

La scelta della giusta piattaforma online è fondamentale, in questo senso. I migliori broker online sono identificati da determinate caratteristiche che ogni trader deve prendere in considerazione prima di affidarvi il proprio denaro. Nello specifico: