Covid. Il bollettino: solo 6 nuovi casi in Calabria, aprile si chiude con 1108 positivi e 86 morti

Si chiude con oggi il mese di aprile: un mese durante il quale l’epidemia ha continuato inesorabilmente ad avanzare per poi avviarsi comunque ad una graduale e significativa diminuzione.

Trenta giorni che si archiviamo con a bilancio di 502 casi di coronavirus, all’incirca la metà di quelli finora accertati, ma anche con all’attivo anche un tragico numero, quello di ben 50 decessi registratisi in un solo mese.

Quest’ultima settimana è invece iniziata sotto una buona luce sul fronte della diffusione del Covid, con appena 13 nuovi casi tra lunedì e mercoledì. Settimana che, sebbene funestata da sei morti per o con il virus (sempre tante, troppe), quest’oggi prosegue nella sua onda “lenta” di contagi.

Rispetto a ieri (QUI), infatti, le nuove infezioni da coronavirus sono ancora “contenute”, appena sei, per un totale che si aggiorna così a 1.108 persone finora risultate positive in Calabria. Casi che provengono rispettivamente dal cosentino (5) e dal reggino (1).

33.950 i tamponi effettuati fino ad oggi, 989 nelle ultime 24 ore, dei quali 32.842 risultati negativi.

Non si aggiorna, fortunatamente, il bilancio delle vittime con il complessivo dei decessi che rimane così fermo a 86.

Continuano anche ad essere “gestibili” i numeri dei pazienti ospedalizzati: ad ora sono ricoverate 111 persone, dopo che hanno lasciato i reparti altri 19 degenti: 11 a Crotone, 6 a Catanzaro e 2 a Cosenza. Il totale ad oggi dei dimessi è dunque di 282.

Al momento, pertanto, sono 6 i pazienti assistiti nelle terapie intensive (come ieri); altri 105 quelli nelle malattie infettive (due in meno rispetto a ieri); 629, infine, quelli che si trovano invece in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza (11 in meno rispetto a ieri).

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

Il dato territoriale conferma ancora il cosentino come l’area con più affetti da Covid, 453 complessivi (+5 rispetto a ieri): 25 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 91 guariti; 28 deceduti.

A seguire il reggino, ad oggi con 252 positivi (+1 rispetto a ieri): 24 in reparto; 3 in rianimazione; 139 in isolamento domiciliare; 70 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese i casi sono ancora 215: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 31 deceduti.

Fermi a 113 i covid nel crotonese: 9 in reparto; 58 in isolamento domiciliare; 40 guariti; 6 deceduti.

Infine il vibonese con 75 infezioni: 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.

Al momento, in Calabria, si trovano in quarantena volontaria 6.675 persone (376 in più rispetto a ieri), e così distribuite: 1.884 a Catanzaro; 1.680 a Crotone; 1.504 a Cosenza; 1.504; 1.340 a Reggio Calabria e 267 a Vibo Valentia. I corregionali tornati in Calabria e registratisi sul sito della Regione sono invece 16.837.