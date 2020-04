MusicaeCoraggio, II appuntamento con “Solidarietà al lavoro”

Il primo maggio gli artisti italiani suoneranno e canteranno insieme per gli ospedali calabresi. Si chiama “Solidarietà al lavoro”, il secondo evento della rassegna musicale, culturale e solidale #MusicaeCoraggio, ideata dall’eclettico musicista crotonese, Pierluigi Virelli che in questa occasione trova il sostegno anche del MEI-Meeting degli Indipendenti.

Dopo il primo appuntamento del 25 aprile, in diretta social con la storia della resistenza italiana e la musica popolare, tutto è pronto per il gran finale. Il primo maggio, a partire dalle ore 21, andrà in scena sul palcoscenico delle piazze virtuali di Facebook (https://www.facebook.com/pierluigivirellipage/) e di Instagram (https://www.instagram.com/PierluigiVirelli/) e sulla pagina ufficiale del MEI (https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/) la lunga notte della musica, del teatro, della danza e della comicità.

“Sarà una grande festa –afferma Pierluigi Virelli- che piacerà alle mamme e a zia Rosa, che in questi giorni si è prestata al gioco insieme a me contribuendo a rendere speciale questa mia idea. Il primo maggio di #MusicaeCoraggio sarà una festa per tutti e soprattutto per stare vicino a chi è solo in casa, a chi combatte negli ospedali, a chi soffre per le incertezze sul lavoro. Vorrei che partecipassero virtualmente in tanti e dessero un piccolo contributo economico per la raccolta fondi per la sanità calabrese”.

“Solidarietà al lavoro”, è dunque, la festa del coraggio, della speranza, del cuore e della testa, che vede anche questa volta la partecipazione di numerosi ospiti, alcuni dei quali di fama internazionale, appartenenti a più mondi artistici e musicali.

Per la sua Calabria ci sarà, il virtuoso e talentuoso pianista e cantante crotonese, Sergio Cammariere; ci sarà la cantante Lisa, nota per il suo brano “Sempre” che la fece salire sul podio del Festival di Sanremo 1998. Al concertone del primo maggio online di #MusicaeCoraggio parteciperà: la cantante livornese Karima, conosciuta al grande pubblico per aver vinto la sesta edizione del programma “Amici” di Maria De Filippi; ci sarà anche la cantante di musica leggera, di Melito Porto Salvo, Micaela; ci sarà la musica di Salvatore de Siena, della storica band Il Parto delle Nuvole Pesanti; dal Salento a ritmo di pizzica ci sarà il duo Flavio e Giancarlo Paglialunga; interverrà anche Nando Citarella, musicista, attore, cantante e studioso delle tradizioni popolari, teatrali che ha studiato e collaborato con importanti artisti come Eduardo De Filippo, Dario Fo, Linsday Kemp, Roberto De Simone e Ugo Gregoretti.

Per “Solidarietà al lavoro”, ci saranno anche: Rocco Nigro e Laura De Ronzo, un duo di fisarmonica e danza; ed ancora la chitarra battente di Francesco Loccisano. Ci sarà la fisarmonica di Claudio Mola; la zampogna di Angelo Pisani; e poi Domenico Tino, in una interpretazione personale di Rino Gaetano; e ancora Cataldo Perri, scrittore e musicista di chitarra battente di Cariati; il violinista e percussionista salentino Mauro Durante, leader del noto gruppo Canzoniere Grecanico Salentino; Hanno detto sì al primo maggio di #MusicaeCoraggio, il paesologo Franco Arminio; Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Ci sarà anche il ritorno di Andrea Rivera, cantautore politically incorrect e attore.

Non mancheranno momenti di spettacolo e comicità con: Francesco Pannofino, attore e doppiatore noto al grande pubblico per aver prestato la propria voce a D. Washington, G. Clooney, K. Russell, A. Banderas, Wesley e per l'interpretazione di René Ferretti nella serie televisiva Boris. Insieme a lui ci sarà sua moglie, l’attrice Emanuela Rossi. Si sorriderà ancora con il comico di Made in Sud, l’uomo del web per eccellenza, Marco Capretti; l’attore reggino, cabarettista e comico, Gennaro Calabrese; Rosalia Porcaro, attrice, cabarettista, comica di Casoria, volto di numerosi programmi tv.