Galatro: sottotetto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco

Sottotetto in fiamme a Galatro dove, alle 21.30 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in pieno centro per domare l’incendio.

La sala operativa ha inviato le squadre dei distaccamenti di Polistena e Palmi che, arrivate sul posto, hanno iniziato le attività di spegnimento e hanno circoscritto le fiamme, evitando che potessero propagarsi agli appartamenti sottostanti.

I danni sono stati limitati al materiale depositato, alle strutture dell’orditura secondaria del tetto e ai materiali di copertura.