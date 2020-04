“Fase 2” anticipata in Calabria, esplode la polemica: tutti contro la Santelli

L’ordinanza emessa nella tarda serata di ieri dalla governatrice della Calabria, Jole Santelli (QUI), che ha in pratica anticipato di qualche giorno le misure di “allentamento” del lockdown anticipate dal Governo (QUI), ha scatenato una ridda di dichiarazioni da parte della politica, sindaci e sigle sindacali calabresi tra contrari e non.

Mentre fonti governative farebbero emergere intanto l'intenzione dell’esecutivo di avviarsi ad una diffida della stessa ordinanza, subito dopo la comunicazione della Santelli il primo ad aprire le danze è stato il leader dell’opposizione in Consiglio Regionale, Pippo Callipo (di Io Resto in Calabria) che laconicamente ha invitato i calabresi ad essere “più responsabili di chi li governa” e puntato l’indice verso l’asserita incoerenza della stessa governatrice.

“Fino a pochi giorni fa - ha sbottato Callipo - la presidente della Regione … parlava di tenere chiusa la Calabria fino a fine maggio, oggi addirittura anticipa la fase 2 andando ben oltre le riaperture che il governo ha annunciato per il 4 maggio”.

Secondo il leader di Iric, quindi, “Quella annunciata … con un tempismo quantomeno irresponsabile perché prevede le riaperture già per domani, è un’ordinanza molto imprudente ed evidentemente incoerente con quanto sostenuto da lei stessa fino a ieri. L’ordinanza, poi, contrasta con quanto previsto dai provvedimenti governativi e, oltre che pericolosa, è utile solo a un eventuale contenzioso con il governo di cui proprio non si sentiva il bisogno”.

Callipo, infine, ha sollevato il dubbio “che tutto ciò risponda a una strategia politica concordata tra i governatori di centrodestra. Se così fosse, vorrebbe dire che si sta giocando sulla pelle dei cittadini calabresi per meri calcoli politici. In un’emergenza come quella attuale non si può governare in balìa di interessi di partito o di improvvidi sbalzi d’umore. Intanto – ha concluso – di misure concrete sul piano economico, sanitario e sociale neanche l’ombra”.

IL PD INVOCA MATTARELLA

Alle dichiarazioni di Callipo hanno fatto eco quelle del Coordinamento provinciale del Pd Cosenza che ha addirittura chiesto l’immediato intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oltre che dell’autorità giudiziaria “per fermare gli effetti devastanti che potrebbero derivare dall’Ordinanza che il Presidente della Regione Calabria ha emesso da poche ore”.

“Frammista a misure tutto sommato in linea con il Dpcm e le leggi nazionali in tema di salute pubblica in tempi di Covid - affermano i Dem bruzi - al punto 6 dell’ordinanza si legge, letterale: è consentita la ripresa delle attività di bar, pasticceria, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto...”

Questo, però, e sempre secondo il Pd, sarebbe “in evidente contrasto con il più recente provvedimento della Presidenza del Consiglio, finalizzato sì alla riapertura di tali attività, solo a far data dal 4 maggio, E solo per asporto”.

I dem cosentini si sono detti poi preoccupati per una possibile “reviviscenza della patologia sul nostro territorio, scongiurata solo grazie all’abnegazione dei cittadini calabresi e vieppiù un danno ulteriore ai commercianti del settore” e dunque hanno chiesto “che le più alte cariche istituzionali mettano fine allo stillicidio di messaggi ed ordinanze emessi in danno del popolo calabrese, in evidente conflitto d’attribuzione e con la totale noncuranza rispetto al problema”.

ABATE (M5S): “INOPPORTUNA E IRRESPONSABILE”

Più o meno sulla stessa linea contraria anche Rosa Silvana Abate, Capogruppo M5S in Commissione “Questioni Regionali” che ha etichettato l’ordinanza di ieri sera come “a dir poco inopportuna e irresponsabile”.

“Una Regione che fino a ieri chiedeva aiuto allo Stato perché temeva che un aumento dei contagi potesse mettere in grave difficoltà il sistema sanitario regionale - ha affermato Abate - oggi riapre gli esercizi commerciali senza delle vere regole e senza una reale preparazione ad un allentamento così importante del lockdown che dura da quasi due mesi”.

La parlamentare pentastellata sostiene che si tratti insomma di “una decisione che lascia attoniti e pieni di sgomento i calabresi e che rischia di vanificare tutto il lavoro fatto da sindaci, medici, forze dell’ordine e da tutte quelle forze politiche sane che con grande senso di responsabilità hanno condotto fin qui la vittoriosa battaglia contro il Covid-19”.

Per Abate le decisioni prese dalla Presidente Santelli “risultano alquanto rischiose ed irresponsabili poiché, soprattutto, aprono a situazioni di pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini perché il Coronavirus non è sparito dalla sera alla mattina”.

Infine l’invito alla governatrice ad attenersi all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio emanato a inizio settimana “e alle richieste di tanti sindaci calabresi, che in modo sensato e responsabile, stanno chiedendo l’immediata revoca dell’ordinanza o provvederanno esercitando i poteri che la legge a loro riconosce”.

“Bene ha fatto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ad annunciare che il Governo avrebbe controllato le ordinanze regionali e, se non coerenti col Dpcm, chiederà modifiche riservandosi l'eventuale impugnazione delle stesse”, ha concluso Abate.

FILCAMS CGIL: “UNA SOCIETÀ FONDATA SUL BAR”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giuseppe Valentino, Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria, che la butta sul cinematografico: “Come affermavo Ficarra e Picone nel film l'Ora Legale, la nostra è una società fondata sul Bar”, esordisce il sindacalista.

“Deve essere per questo motivo - prosegue - se la Presidente Santelli, che solo tre giorni fa tuonava contro il Governo, denunciando il rischio di aumento esponenziale di contagi da coronavirus e puntava il dito, manco a dirlo, contro cinquanta poveri disgraziati sbarcati dal Sud del Mondo sulle coste calabresi, ieri notte ha deciso di riaprire di colpo le attività produttive essenziali per la vita sociale ed economica dei calabresi, i bar”.

Valentino, poi, ci va giù ancor più duro: “la Penelope de noantri di giorno si preoccupa della salute dei suoi concittadini, di notte emette ordinanze per tentare di ucciderli. Naturalmente senza mai pensare a chi dovrà far funzionare quelle attività, che siano commerciali, turistiche o di servizio, cioè i lavoratori e le lavoratrici. E così, mentre in Italia esiste un Decreto Nazionale ed un Protocollo che stabilisce quali siano le linee guida e le misure di prevenzione per garantire la Salute dei lavoratori e dei cittadini, la Regione Calabria pensa che sia un lacciuolo burocratico del quale poter fare a meno”.

“Tanto - sbotta il segretario Filcams - la carne da macello è sempre disponibile alla bisogna, abbiamo tale e tanta fame di lavoro che non pretendiamo neanche più di mettere insieme il pranzo e la cena, un spritz è più che sufficiente”.

Valentino si chiede infatti come si gestiranno le riaperture: “cosa succederà agli stagionali e come verranno garantiti i diritti di prelazione in caso di malattia, rifiuto, indisponibilità dei lavoratori non è dato sapersi. A questo ci penserà qualcun altro, così come sta accadendo per la Cassa Integrazione, la cui erogazione alla calabrese, con effetto ritardato, sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie”.

La Filcams Cgil fa così sapere che denuncerà ogni illecito sul piano del mancato rispetto del Protocollo di prevenzione nazionale e sui diritti dei lavoratori: “Non ci pare tanto inusuale né velleitario pensare che, proprio perché in assenza di una regolamentazione sulle riaperture, chi sarà chiamato a lavorare in questa fase potrebbe contemporaneamente risultare in Cassa Integrazione”, conclude Valentino.

SI: ORDINANZA STRANA E STRUMENTALE

“Appare strana e strumentale … la virata di bordo che in maniera repentina anticipa la fase 2. Per imperscrutabili ed ignoti obiettivi, si soffia sul disagio crescente che le nostre famiglie stanno vivendo in queste drammatiche settimane di forzata chiusura tra le mura domestiche e sulle altrettanto tremende conseguenze economiche determinate dal blocco delle attività”.

Commenta così, ed invece, l’ordinanza Angelo Broccolo, di SI (Sinistra Italiana) Calabria sostenendo che si tratti di una “irresponsabilità e conflitto che rischiano di vanificare i sacrifici di mesi e di gettare nel caos la nostra Regione. Tanti sindaci, diretti rappresentanti delle comunità - afferma ancora - stanno manifestando con forza il loro disaccordo ed altrettanto credo debbano fare le associazioni dei cittadini che quotidianamente vivono le drammatiche condizioni del territorio”.

Per Broccolo, quindi, sarebbe necessaria “una presa di posizione di quanti rappresentano il mondo articolato delle figure che ruotano nel contesto del sistema sanitario, che con generosità in queste settimane non si sono risparmiati, per provare a dare risposte sul campo al terribile pericolo incombente sulle nostre vite, e che con questo inconcepibile azzardo si rischierebbe di vanificare”.

MINASI (LEGA): SCELTA CORAGGIOSA E LUNGIMIRANTE

Tra le opinioni a favore dell’ordinanza, invece, quella del Consigliere regionale della Lega Calabria Tilde Minasi che si complimenta con la Santelli sostenendo che “con coraggio e lungimiranza ha deciso di dare il via, da oggi, ad una nuova fase per la nostra regione. Accordando fiducia ai calabresi che, durante queste settimane, hanno dimostrato senso di responsabilità, la governatrice deciso di consentire una serie di attività che avranno ripercussioni positive sotto l'aspetto economico ma anche psichico e sociale”.

Secondo Minasi, ed innanzitutto, sarebbe “importantissima la possibilità per gli esercenti del settore food di poter ricominciare a lavorare sia tramite asporto che, ove possibile, con l'allestimento di spazi all'aperto. A questo provvedimento, poi, va aggiunto quello che riguarda il commercio di fiori e piante nonché di generi alimentari sia come esercizio ambulante che presso i mercati all’aperto”.

Per la Salviniana ciò si tradurrebbe “in una vera e propria svolta per gli operatori del settore che potranno finalmente ricominciare a programmare il loro lavoro, guardando in maniera più rosea ai prossimi mesi e cercando di accantonare, almeno in parte, i gravi disagi vissuti in questo periodo”.

Miansi ribadisce come siano “significativi”, poi, “gli indirizzi assunti sul fronte degli sport individuali e sull'opportunità di poter iniziare a curare le proprie imbarcazioni sicuramente trascurate nell'ultimo periodo e che quindi potranno essere rimesse nelle condizioni necessarie per riprendere a praticare la pesca sportiva, che, soprattutto nella bella stagione, appassiona tantissimi nostri corregionali”.

La consigliera Leghista, insomma, definisce l’atto della Santelli come “Un'ordinanza molto attesa, quindi, che aiuterà molti calabresi. La Regione continuerà a fare la sua parte proseguendo negli iter già intrapresi con 'Riparti Calabria' e attraverso le iniziative approvate nell'ultima seduta del consiglio e legate, appunto, a superare le problematiche causate dal Covid, ma adesso tocca ai calabresi ricambiare Il senso di fiducia, che la presidente Santelli ha manifestato con le decisioni appena assunte, attraverso una gestione attenta, scrupolosa delle direttive emanate ed improntata alla massima sicurezza anti contagio, utilizzando tutte le accortezze necessarie per la tutela di ognuno”.

M5S: “NON VANIFICHIAMO GLI SFORZI FATTI”

“Non vanifichiamo gli sforzi fatti, uniti ce la faremo» concludono gli eletti calabresi”. È questo l’invito mosso dai portavoce del Movimento 5 stelle, Laura Ferrara, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà, Riccardo Tucci, Giuseppe Fabio Auddino, Alessandro Melicchio e Massimo Misiti, in merito all’ordinanza regionale della presidente per la riapertura dei bar.

“La Presidente della Regione Calabria ha dimostrato profonda incoerenza attraverso l’ultima ordinanza emessa e con la quale va in controtendenza con le disposizioni del Governo nazionale». Così in una nota congiunta i portavoce – scrivono i portavoce - la Santelli mentre ribadisce la necessità di chiudere i confini ai calabresi “fuori sede”, permette, in prossimità del 1 Maggio, a bar e ristoranti di riaprire e a privati cittadini di fare manutenzione alle proprie imbarcazioni, consentendo anche gli spostamenti fra diversi Comuni. I calabresi hanno dimostrato finora il proprio senso di responsabilità, mettendo la salute al primo posto.

“I sacrifici fatti sono enormi e il basso numero di contagi dimostra quanto siano state necessarie le misure di restrizione, misure che molti Comuni calabresi stanno confermando con proprie ordinanze che di fatto annullano quella regionale. Questo dovrebbe essere il momento della collaborazione istituzionale, il primo passo verso la ripartenza e non un braccio di ferro fra Regioni e Governo. Facciamo dunque appello al buon senso dei calabresi, degli amministratori locali e degli esercenti i quali stanno manifestando non poche perplessità rispetto alla possibilità di riaprire in sicurezza e con così poco tempo di preavviso”.

(ultimo aggiornamento 9.24)