Davoli. Nascondeva la droga nell’armadio della camera da letto: arrestato 27enne

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Davoli perché trovato in possesso di droga. È successo ieri, quando durante un controllo i militari della stazione locale hanno beccato l’uomo, S.T., incensurato ed originario di Soverato sebbene residente a Davoli - in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisita la sua casa, all’interno di un armadio è stato infatti trovato un barattolo in vetro con 20 grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito. La Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari.