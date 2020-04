Crotone. Minaccia di lanciarsi dal balcone, afferrato e salvato dai poliziotti

Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto ma è stato messo in salvo dalla Polizia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti - a seguito di una telefonata alla Centrale Operativa di Crotone - sul luogo dove era stato segnalato un uomo a cavalcioni sul parapetto di un’abitazione del centro cittadino ed in evidente stato confusionale.

Gli operatori lo hanno trovato mentre stava scavalcando la ringhiera del balcone, con un cappio al collo realizzato con un cavo elettrico, e minacciando più volte di gettarsi.

Gli agenti hanno tentato di dissuaderlo cercando anche convincerlo ad aprirgli la porta per permettergli di intervenire. Dopo estenuanti mediazioni, i poliziotti sono così entrati in casa trovandolo ancora a sporgersi dal balcone rischiando di scivolare; così lo hanno afferrato per le braccia un istante prima che si lasciasse cadere nel vuoto.

Dopo esser riusciti a metterlo hanno slegato il cappio. L’uomo, dopo aver spiegato le motivazioni del gesto, riconducibili a problematiche familiari, è stato soccorso e affidato al personale medico del 118.