Fase due per il comune di Isola Capo Rizzuto. Il sindaco ha infatti emanato un’ordinanza con la quale dispone la riapertura dei cimiteri, dei cantieri edili. Sarà inoltre permesso giocare a e scommettere negli esercizi per i quali non c’è l’obbligo della chiusura e consente inoltre la vendita al dettaglio di piante e fiori. Le farmacie dovranno rimanere aperte per il I maggio, mentre i negozi dovranno chiudere le domeniche.