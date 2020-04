Calanna: sequestrata discarica di inerti usati per costruire una rampa abusiva

I militari forestale di San Roberto hanno scoperto e sequestrato - in località Villamesa del Comune di Calanna, all’interno di un area privata - un accumulo di rifiuti speciali, derivato apparentemente da demolizioni edili, stratificati e modellati in modo tale da ricavarne una rampa per accedere a delle opere in costruzione.

L.G., un 47enne originario di Reggio Calabria, è risultato il proprietario dell’area ed era presente sul posto al momento del controllo, e si è appurato abbia iniziato i lavori senza alcuna autorizzazione, contravvenendo così alle norme di legge preposte sia alla regolamentazione delle attività edilizie sia alla gestione dei rifiuti speciali generati di conseguenza.

Inevitabile quindi il sequestro dell’area di deposito di macerie, con un volume valutato in circa 10 mc, e la denuncia dell’uomo per l’esecuzione di lavori in assenza di autorizzazioni e per l’attività di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali.