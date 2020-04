Covid. Il bollettino: cinque nuovi casi in Calabria, un altro decesso. Dimessi in 15

Pare proseguire anche oggi nella scia “positiva” l’andamento dell’epidemia nella nostra regione. Dopo l’unico caso di Covid accertato ieri (QUI) - appena otto dall’inizio di questa settimana - il bilancio sale oggi di altri cinque contagi - uno nel catanzarese, uno nel reggino, un altro nel crotonese e due nel vibonese - che portano il complessivo fino ad ora a 1.102.

In Calabria intanto i tamponi effettuati arrivano alla cifra di 32.961, 1.159 eseguiti solo nelle ultime 24 ore, e 31.859 quelli risultati negativi.

Certamente, e però, è stato un inizio di settimana anche tragico sul fronte dei decessi, ben cinque tra lunedì e martedì scorsi ed il bilancio delle vittime, purtroppo, aumenta anche oggi con un caso nel cosentino che porta ad 86 il totale delle vittime accertate.

Per quanto attiene ai dati di ospedalizzazione, si conferma ancora bassa la “pressione” sui diversi reparti dei nosocomi regionali. Intanto, ad oggi sono 113 le persone ricoverate, delle quali appena 6 nelle terapie intensive (come ieri) e 107 nelle malattie infettive (6 in meno rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati invece dimessi altri 15 pazienti (263 dall’inizio dell’epidemia) e rispettivamente dagli ospedali del reggino (7), cosentino (3), del catanzarese (2), del crotonese (2) e del vibonese (1).

In isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo si trovano 640 persone, 5 in meno rispetto a ieri.

I POSITIVI PROVINCIA PER PROVINCIA

Quanto al dato relativo ai diversi casi accertati in ogni singola provincia, rispettando il consueto metro del luogo di degenza e non di provenienza, il Cosentino resta anche oggi il territorio più colpito, con il totale fermo da tre giorni a 448 positivi: 24 in reparto; 1 in rianimazione; 306 in isolamento domiciliare; 89 guariti; 28 deceduti.

Aumentano dopo due giorni i contagi nel Reggino, al momento il complessivo è di 251 (+1 rispetto a ieri): 24 in reparto; 3 in rianimazione; 138 in isolamento domiciliare; 70 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese, invece, i covid sono ad oggi 215 (+1 rispetto a ieri): 48 in reparto; 2 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 61 guariti; 31 deceduti.

Il Crotonese, dopo oltre due settimane in cui sembrava quasi “immune” al virus, registra un nuovo caso ed arriva a quota 113 (+1 rispetto a ieri): 11 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 29 guariti; 6 deceduti.

Infine, dopo 48 ore consecutive in cui anche il vibonese non faceva la conta di nuovi positivi il totale sale oggi a 75 (+2 rispetto a ieri): 56 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 5 deceduti.

Le persone che al momento si trovano in quarantena volontaria sono oggi 6299 (249 in meno rispetto a ieri), e così distribuite: 1.833 a Catanzaro; 1.658 a Crotone; 1.427 a Reggio Calabria; 1.104 a Cosenza e 277 a Vibo Valentia

I corregionali tornati in Calabria e che si sono registrati sul sito dell’ente sono al momento 16.713.