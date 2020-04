Pericolo di inquinamento delle prove, Petrini ritorna in carcere

Marco Petrini

C’è pericolo di inquinamento probatorio, e per questo motivo Marco Petrini torna in carcere. Il gip di Salerno, Giovanna Pacifico, ha accolto la richiesta del procuratore della città campana, Luca Masini, e ha così proceduto all’aggravamento della misura cautelare per il giudice Corte d’Appello di Catanzaro.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Crotone, che hanno proceduto, a fare perquisizioni anche a Lamezia Terme, nella casa della moglie del giudice. Contestualmente, i finanzieri di Crotone hanno perquisito anche la la moglie di Petrini, responsabile di segreteria presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con l’accusa di intralcio alla giustizia poiché avrebbe indotto il magistrato a fornire dichiarazioni mendaci nel corso di alcuni interrogatori.

Petrini è stato arrestato lo scorso 15 gennaio nell’ambito dell’operazione Genesi, con cui i militari hanno scoperto un giro di corruzione giudiziaria. Il giudici è accusato a vario titolo per corruzione in atti giudiziari poiché avrebbe accettato denaro e doni di vario genere per intervenire su procedimenti giudiziari sia in qualità di presidente della seconda sezione della Corte d’appello di Catanzaro che di presidente della Commissione tributaria provinciale.