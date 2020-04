Rende, i carabinieri consegnano la pensione a coppia di anziani

I Carabinieri di Rende hanno consegnato la pensione ad un’anziana coppia impossibilitata a raggiungere l'ufficio postale. I due sarti in pensione, di 91 e 85 anni, si sono rivolti ai militari per avere un aiuto e il Comandante del Reparto si è attivato e ha ritirato la pensione dei due coniugi, recapitandogliela nella loro abitazione di Rende. I due anziani hanno espresso la loro gratitudine e i militari hanno rinnovato la loro pronta disponibilità.

Si tratta di uno dei servizi forniti alla popolazione e promosso dalla sottoscrizione dell’accordo tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri. In questo modo tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che percepiscono prestazioni previdenziali negli Uffici Postali e le riscuotono normalmente in contanti, possono chiedere e ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri delle Stazioni.