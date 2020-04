Destinazione Sila per un piano turistico post Coronavirus, ok di Lopez e Straface

Gli assessori comunali alle attività produttive ed al turismo di San Giovanni in Fiore, Milena Lopez e Leonardo Straface, plaudono a tutte le iniziative provenienti dal territorio e volte a far rete per affrontare la grave crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19.

In particolare i due amministratori florensi esprimono sostegno e condivisione alla proposta avanzata da Destinazione Sila, che già rappresenta una rete di imprese per la costruzione e la promozione di un’offerta turistica integrata e innovativa dell’altopiano della silano, di dar vita ad un piano condiviso per il turismo post emergenza. Di ciò si è ampiamente discusso nel corso di una web conference a cui hanno partecipato, oltre agli operatori turistici di destinazione Sila, anche gli amministratori dei Comuni di Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Casali del Manco, Celico, Longobucco, Parenti , San Giovanni in Fiore e Spezzano della Sila. In video conferenza per San Giovanni in Fiore sono stati presenti il sindaco, Pino Belcastro e l’assessore Milena Lopez che hanno manifestato grande preoccupazione per la crisi che sta già mettendo a dura prova le imprese locali.

“Si tratta di un momento drammatico per l’imprenditoria ed il commercio – hanno affermato Belcastro e Lopez – che sembra destinata a prolungarsi nel tempo. In questo contesto abbiamo colto con grande favore la reattività di Destinazione Sila, promotrice dell’incontro, in quanto manifesta una straordinaria forza di volontà nel voler combattere e vincere questo momento così drammatico e duro. Ribadiamo, pertanto, massimo sostegno, per quanto è nelle competenze dell’Ente comunale, per i percorsi che si vorranno intraprendere, convinti più che mai che il territorio dell’altopiano silano, più di altri, rappresenta un luogo di eccellenza in cui trascorrere un periodo di vacanza in sicurezza e per godere delle straordinarie bellezze paesaggistiche e storico/architettoniche di cui è ricco”.

“La collaborazione del Comune di San Giovanni in Fiore al Piano per il turismo condiviso avanzato da Destinazione Sila – concludono gli amministratori Florensi – sarà ufficializzata nei prossimi giorni con la firma di un apposito protocollo d’intesa, con l'auspicio che si possa tradurre in una esperienza avveniristica e di successo. Già in altre occasioni, peraltro, la nostra amministrazione, che ha aderito a Destinazione Sila con convinzione da diverso tempo e con cui ha svolto diverse collaborazioni, ha potuto constatare la professionalità e le straordinarie capacità imprenditoriali della rete di imprese che essa rappresenta. Professionalità e capacità indispensabili per alimentare , e noi ce lo auguriamo, nuovi successi anche in questo drammatico periodo di crisi”.

La web conference, aperta dal presidente di destinazione Sila, Daniele Donnici, ha visto la partecipazione anche del Presidente della Pro Loco di Camigliatello, Eugenio Celestino e di William Lo Celso, imprenditore di Destinazione Sila oltre che vicepresidente della Pro loco di Camigliatello. Proprio Lo Celso ha concluso l’incontro citando, per salutare tutti gli intervenuti, una frase di Gioacchino da Fiore a simboleggiare il grande patrimonio culturale che, insieme a tanti altri nomi illustri, caratterizza il nostro territorio : “Purifica gli occhi della mente dalla polvere terrena. Abbandona le folle tumultanti e lo strepitio delle parole. Segui con lo spirito l’angelo nel deserto. Ascendi con lui il monte grande e alto, e allora potrai conoscere i profondi disegni che vi sono nascosti fin dai tempi più antichi per generazione di secoli”.