Crotone: incendio lungo la Ss106, mezzo in fiamme vicino all’aeroporto

Auto in fiamme stamattina sulla strada statale 106 in prossimità dell’aeroporto S. Anna, nel crotonese. Dopo una segnalazione dell'incendio del veicolo alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le 11:30, i pompieri sono giunti sul posto per l'intervento.

Le fiamme avevano già interessato gran parte del furgone, un Fiat Scudo, ed i pompieri hanno subito proceduto allo spegnimento. Messa in sicurezza anche l’area circostante evitando il passaggio di altri autoveicoli durante l’operazione. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.