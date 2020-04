Fermo lavoro. Cerrelli: “Alcune categorie sono alla fame. La Lega non le dimentica”

Giancarlo Cerrelli

“Temo che, se il Governo non prenderà provvedimenti urgenti a favore di alcune categorie di lavoratori, come i parrucchieri e gli estetisti, in Calabria sarà più alto il numero di coloro che moriranno di fame, che di quelli che sono morti a causa del coronavirus”. È quanto afferma il Coordinatore Provinciale della Lega per Salvini di Crotone, Giancarlo Cerrelli.

“Sollecitato da alcuni parrucchieri ed estetisti, - dichiara Cerrelli - che mi hanno fatto stato delle gravi difficoltà della categoria, ho provveduto, tempestivamente, a contattare il Vicepresidente della Giunta Regionale, nonché Assessore alle attività politiche del commercio e dell’artigianato, Nino Spirlì (Lega), che ha condiviso con me la grave crisi in cui versano soprattutto queste categorie di artigiani; Spirlì mi ha informato – continua - che la Regione Calabria ha cercato e sta cercando di convincere in tutti i modi il Governo a far riaprire prima del 1° giugno, l’attività di queste categorie di lavoratori.”

“Il Vicepresidente Spirlì mi ha, tra l’altro, informato – continua il Coordinatore della Lega Cerrelli – che se, da una parte, sta facendo di tutto per far anticipare al Governo la data di riapertura dei parrucchieri e estetisti, dall’altra, con la Presidente Jole Santelli e il resto della Giunta regionale, sta affinando il provvedimento Riparti Calabria, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 30 del 1 aprile 2020, che prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per mitigare le ripercussioni negative sull’economia calabrese dell’emergenza sanitaria COVID-19, disponendo l’attivazione di azioni di sostegno a imprese, piccoli artigiani, commercianti e professionisti.”

“Tale somma – avanza Cerrelli riferendo quanto appreso da Spirlì - sarà destinata in parte a fondo perduto e in parte saranno somme che potranno essere restituite in sei anni, con i primi 12/18 mesi di abbuono e con un tasso di interesse che sarà pari orientativamente allo 0,6%. Per ciò che riguarda specificatamente le piccole arti ho, tuttavia, avuto rassicurazioni dall’Assessore Spirlì – afferma Cerrelli - che la Giunta Regionale sta cercando di trovare il modo di erogare somme a fondo perduto proprio ai parrucchieri, barbieri, estetisti, piccoli commercianti e partite IVA; Spirlì mi ha, inoltre, assicurato – continua Cerrelli – che la Regione Calabria conta di essere pronta con i bandi sicuramente entro i primi quindi giorni di maggio e di poter conseguentemente erogare tali somme per la fine di maggio.”

“Il Vicepresidente Spirlì, infine, mi ha sollecitato di organizzare, dandomi la sua totale disponibilità un incontro in videoconferenza con i rappresentanti di tutte le categorie artigianali e del commercio”, conclude il Coordinatore della Lega Cerrelli.