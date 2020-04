Inquietante scoperta a Vibo: cittadino ritrova tre bare tra i rifiuti

Inquietante scoperta nella periferia di Vibo Valentia, in una zona demaniale lungo la statale 606, dove un cittadino ha notato tre bare abbandonate a ridosso di una discarica abusiva.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Questura vibonese che hanno dato il via alle indagini del caso. Le tre bare, abbandonate tra i rifiuti in una stradina non distante dal distributore di carburante “Esso” e dal cantiere dove sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo ospedale, non erano contrassegnate ad alcun nominativo. Al loro interno giacevano solo vecchi capi di abbigliamento.

Sul luogo è intervenuto anche il personale della Polizia Scientifica che sta raccogliendo elementi necessari a ricostruire l’anomala vicenda.