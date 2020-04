Covid. Il bollettino: in Calabria un solo positivo in più ma anche due vittime, dimessi 17 pazienti

Dopo una giornata decisamente nera come quella di ieri (QUI), in cui il bilancio ha fatto purtroppo segnare altre tre vittime nella nostra regione, anche quest’oggi in Calabria si registrano delle morti, due per la l’esattezza: una nel reggino ed una nel catanzarese che portano il triste bilancio a 85 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Dato positivo, da contro, il fatto che sempre ad oggi c’è stato un solo nuovo caso di positività accertato, nel catanzarese, che fa arrivare il complessivo a 1.097. 31.802 i tamponi eseguiti fino ad ora - 1.967 solo nelle trascorse 24 ore - e dei quali 30.705 i negativi.

Nel frattempo arriva invece a 248 il numero dei positivi al coronavirus che sono stati finora dimessi: dagli ospedali regionali sono 17 i nuovi degenti “usciti” e rispettivamente dai nosocomi di Cosenza (10), Catanzaro (6) e Vibo Valentia (1).

In 119 rimangono invece ancora ricoverati: 6 (come ieri) nei reparti di terapia intensiva; altri 113 si trovano nelle malattie infettive, uno in meno rispetto a ieri; mentre in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o senza alcun sintomo, sono in 645, 17 in meno rispetto a ieri

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

Ancora oggi è il cosentino a registrare il più alto numero di positivi, 448: 26 in reparto; 1 in rianimazione; 308 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 27 deceduti.

Numeri ancora fermi nel reggino, 250 i casi: 25 in reparto; 3 in rianimazione; 143 in isolamento domiciliare; 63 guariti; 16 deceduti.

Nel catanzarese invece i covid salgono a 214 (+1 rispetto a ieri): 48 in reparto; 2 in rianimazione; 74 in isolamento domiciliare; 59 guariti; 31 deceduti

Prosegue la lunga “tregua” nel crotonese con il totale dei contagiati bloccato da 17 giorni a quota 112: 13 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 6 deceduti.

“Respira” anche il vibonese, con nessun nuovo caso e totale fermo, come ieri, a 73: 1 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 5 deceduti.

Sono infine 6.548 le persone attualmente in quarantena volontaria, 104 in più rispetto a ieri, e così distribuite: 1.828 a Catanzaro; 1.640 a Crotone; 1.567 a Reggio Calabria; 1.231 a Cosenza e 282 a Vibo Valentia.

I corregionali tornati in Calabria e che si sono registrati sul sito dell’ente sono al momento 16.590.