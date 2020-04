Detenuto crotonese malato di coronavirus. Il garante: “Sta bene e non ha febbre”

Un detenuto crotonese nel carcere del Friuli Venezia Giulia è risultato positivo al coronavirus. È quanto afferma Federico Ferrato, Garante comunale detenuti Crotone.

Ferraro ha contattato il personale medico specialistico di turno, addetto al servizio sanitario nella struttura di detenzione, ed è venuto a sapere che l’uomo “sta bene e non presenta stato febbrile o crisi respiratoria”, per questo motivo il personale ha “impostato una terapia appropriata e tra circa 15 giorni verrà effettuato nuovo controllo per ottenere riscontro medico in merito all’evoluzione sulla situazione clinica”.

Ferraro ha voluto fare la comunicazione anche per “tranquillizzare la famiglia che nei giorni scorsi ha rivolto un’accorata lettera alla stampa locale e al Garante al fine di attenzionare la vicenda e la sua evoluzione”.