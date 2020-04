CasaPound: “Centro Covid si faccia a Lamezia Terme”

“Sono giorni che in Calabria, per l’emergenza Coronavirus, si sta cercando una sede per il Centro Covid Regionale. La politica prenda in seria considerazione l’utilizzo del reparto di malattie infettive del nosocomio lametino”. Queste le parole di CasaPound Lamezia Terme.

“Su proposta del rettore dell’UMG De Sarro è stata individuato l’ex policlinico universitario “Villa Bianca” come sede atta ad ospitare il Centro Covid Regionale. In seguito ad un sopralluogo effettuato dallo stesso De Sarro assieme al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e al commissario straordinario del Mater Domini, Giuseppe Zuccatelli, “Villa Bianca” è risultata non essere adatta allo scopo. Infatti, sarebbero troppi gli interventi da fare per rendere agibile la struttura”.

“A tal proposito, la proposta di CasaPound Lamezia è quella di prendere in considerazione il reparto di malattie infettive dell’ospedale lametino “Papa Giovanni II”. In suddetto reparto, che attualmente è inattivo causa chiusura, sarebbero davvero pochi gli interventi da fare per poterlo adibire a Covid Hospital. Inoltre, gode di una strategica posizione in quanto è situato all’interno del complesso ospedaliero dove vi è a disposizione il Pronto Soccorso nonché la farmacia territoriale e il laboratorio analisi”.

“Alla luce di ciò, esortiamo la politica a dare seguito con atti concreti alla realizzazione del Covid Hospital presso il nosocomio lametino”.