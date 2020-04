Emergenza, distribuzione alimenti: Sculco, coinvolgere altre strutture

Flora Sculco

“Ho chiesto al presidente della Regione, Jole Santelli, di modificare il decreto in cui si individua soltanto il Banco Alimentare, come struttura adibita alla distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti e famiglie bisognose, chiedendo di includere tutte quelle realtà che hanno una storia, comprovata esperienza e una presenza capillare su tutto il territorio regionale, come per esempio il Banco delle Opere di Carità, che dà sostegno a ben 230000 calabresi in difficoltà.”

È quanto afferma in una nota stampa Flora Sculco, consigliere regionale dei Democratici e Progressisti, facendo sapere inoltre di aver “evidenziato al presidente Santelli che, in questa fase di profonda crisi, e alle porte della ripartenza, gli interventi a sostegno delle fasce più deboli devono essere il più efficaci possibili, e quindi bisogna coinvolgere tutte quelle strutture che, quotidianamente, sul territorio regionale, si adoperano nella riduzione del disagio sociale e nel sostegno alla povertà.”