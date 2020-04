Megna (DKR): «Inaccettabile taglio del trasporto pubblico»

“Siamo indignati. La decisione del Commissario Prefettizio di tagliare di netto e senza alcuna interlocuzione ben 97000 km di trasporto pubblico è inaccettabile.” È quanto scrive in una nota stampa Antonio Megna, dirigente de I Demokratici -

“Inaccettabile - scrive - non solo per le ricadute che una decisione simile avrà su parte della città, lasciando a piedi tanti crotonesi, soprattutto anziani, in zone lontane dal centro come Capocolonna e Farina. Ma è inaccettabile soprattutto per il metodo.

Un commissario non può pensare di prendere decisioni che influiscono sulla quotidianità della città di Crotone senza alcun confronto.”

“Non siamo in monarchia,- si legge ancora - né in una parentesi autoritaria, ma siamo in democrazia, e forse va ricordato a chi, come il Commissario, non ha voluto celebrare il 25 aprile a Crotone, forse unica città italiana a non dare un segno nel giorno della Liberazione."

"Come Demokratici - si legge infine - non possiamo non rilanciare le richieste dei sindacati, chiedendo anche noi al Commissario l'apertura immediata di un tavolo con azienda e sindacati e il ripristino dei km per evitare disagi sociali in una città che è già allo strenuo e che faticherà non poco per rilanciare la propria economia.”