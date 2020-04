Gerace: 64 famiglie beneficiarie dei buoni spesa, oltre 14 mila euro il totale

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, come da specifica ordinanza della Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha provveduto all’assegnazione dei buoni spesa agli aventi diritto, mediante apposita graduatoria, dando priorità a quelli non assegnatari di altro sostegno pubblico al reddito.

Sono 64 i nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa per un totale di circa 14.350 euro, che si vanno ad aggiungere ad una prima trance di circa 7.000 euro.

Come si ricorderà sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pezzimenti si è deciso di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo, tramite l’ufficio dei servizi sociali comunali e coadiuvato da un assistente sociale del Distretto di Locri, ad individuare i soggetti beneficiari dei buoni spesa. Si è stabilito che agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base dello stato bisogno della numerosità e della composizione del nucleo familiare. Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Gerace che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune.

La Commissione di valutazione è stata composta dalla D.ssa Loredana Panetta, Responsabile del Settore Amministrativo, in qualità di Presidente; nonché dalla Sig.ra Denise Romano – Responsabile del Procedimento - Componente Commissione; D.ssa Antonella Tarzia - Assistente sociale del Distretto di Locri - Componente Commissione; e Rag. Paolo Rodi – Dipendente Comunale – Verbalizzante.

La Commissione viste le domande presentate, effettuati gli accertamenti nei limiti dei dati in possesso e valutate secondo le indicazioni e requisiti di cui all’avviso, ha proceduto a redigere la scheda con i beneficiari ammessi, con relativo importo all’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisti di generi di prima necessità per come richiesto dall’Emergenza COVID – 19 - Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

«Ringrazio i componenti della Commissione di valutazione delle domande per il lavoro che hanno realizzato con professionalità e rapidità, siamo soddisfatti per la celerità con la quale si sono distribuiti i buoni spesa alle famiglie disagiate, che in questo periodo di particolare emergenza da Covid 19 hanno ottenuto un importante sostegno anche se – ha sottolineato il Sindaco Giuseppe Pezzimenti – sarà importante ripartire al più presto con la dovuta accortezza nei tempi e nelle modalità.

Per quanto ci riguarda stiamo proseguendo nelle linee tracciate dai vari Decreti che si sono susseguiti fino a questo momento rimanendo sempre accanto ai nostri Cittadini, tanto che accanto ai fondi nazionali abbiamo istituito un “fondo di solidarietà” finalizzato a garantire interventi necessari a supporto delle famiglie con particolari difficoltà economiche».