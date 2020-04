Covid-19: Kraft dona buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Kraft ha deciso di sostenere il progetto “Varcare la Soglia” promosso da Albero della Vita, e ha così donato 40.000 euro per fornire buoni spesa alle famiglie più in difficoltà nelle città di Milano, Genova, Napoli, Catanzaro e Palermo.

“Il primo e più urgente bisogno in questa fase è garantire un pasto a chi si trova in difficoltà” – spiega Luigi Cimmino Caserta, Responsabile Relazioni Istituzionali di The Kraft Heinz Company, l’azienda che ha in portafoglio il marchio Kraft. “Molte famiglie hanno perso ogni tipo di entrata derivante da lavori occasionali e che sosteneva un’economia familiare già fragile. Con questo contributo vogliamo fare la nostra parte e proseguire nel percorso di vicinanza alle famiglie più in difficoltà, iniziato grazie a Albero della Vita lo scorso Natale con la ‘Cena più Buona del mondo’ dedicata alle famiglie del quartiere Zen di Palermo. Quello che Kraft sa fare meglio è unire le persone attorno ad una tavola e, oggi, donare buoni spesa a oltre 100 famiglie per gestire l’emergenza nelle prossime 8 settimane, ci sembra il modo più coerente e concreto per aiutare chi ne ha bisogno.”

“Siamo molto felici – dichiara Ivano Abbruzzi, Direttore Generale di Fondazione L’Albero della Vita - quando vengono messe in atto queste azioni di solidarietà. La collaborazione tra pubblico, privato e mondo delle associazioni è fondamentale per dare una risposta concreta a tutti quei soggetti deboli che, con quest’emergenza sanitaria, si ritrovano ancora più in difficoltà. Kraft è al nostro fianco da diverso tempo e nella gestione di questa “emergenza nell’emergenza” che dobbiamo affrontare è necessario avere partner sicuri e affidabili per dare una risposta tempestiva ai nostri beneficiari”.

L’azienda è impegnata a donare 12 milioni di dollari a livello globale per garantire generi alimentari alle persone che più ne hanno bisogno in questo momento di emergenza.