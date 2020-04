Continue liti col vicino, si degenera: tenta di ammazzarlo con un’accetta

Dei continui litigi per motivi condominiali e di vicinato che sarebbero degenerati sfociati in un’aggressione e, addirittura, in un tentato omicidio.

Il fatto è accaduto a Gioia Tauro dove gli agenti delle volanti, nell’ambito del piano di controllo Petrace, hanno arrestato un 61enne, P.G., accusato appunto di aver tentato di ammazzare il proprio vicino di casa.

A seguito di un alterco, scoppiato appunto per ragioni di vicinato, e l’ultimo di una serie di discussioni avvenute nel corso degli anni, l’uomo, armato di accetta, avrebbe aggredito l’altro condomino mentre questi passeggiava in strada con il suo cane.

Grazie all’intervento di una Volante e di altro personale della Polizia che era impiegato nei controlli sulle norme anti Covid-19, il 61enne è stato fermato e gli agenti hanno così evitato che l’aggressione si trasformasse in un omicidio.

Il vicino è riuscito ad evitare il fendente sferrato dall’uomo ma è rimasto comunque ferito alla testa. La Polizia ha trovato e sequestrato l’accetta e denunciato in stato di libertà il fratello dell’arrestato per delle percosse e minaccia sempre ai danni della stessa vittima.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento disponendo per il 61enne la reclusione nel carcere di Palmi.