Lamezia, nasconde nel garage revolver di dubbia provenienza. Arrestato

Prima la scoperta di involucri esterni di ordigni esplosivi, come una bomba illuminante mod. 59 e una bomba a mano srcm, poi il ritrovamento di un revolver senza alcuna registrazione oltre a diverso munizionamento: il tutto custodito nel garage di casa.

Per questo motivo un 70enne di Lamezia Terma è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma. È successo nel corso di una perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri della città della Piana hanno trovato prima gli involucri, poi la pistola che era custodita in un armadio. All'uomo, a seguito dell’udienza di convalida, non è stata applicata alcuna misura.