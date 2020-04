Controlli nel crotonese: “beccato” in auto con eroina e cocaina, arrestato

Girava in auto, sulla statale 107, a Castelsilano, quando è stato fermato. L’uomo alla guida però non solo non è riuscito a fornire una giusto motivo per l’uscita da casa nonostante il decreto anti covid, ma è stato anche “pizzicato” con della cocaina ed eroina, suddivisa in vari involucri. Per questo è stato arrestato dagli uomini della Polizia stradale di Crotone per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti della Polstrada, diretta dal vice questore Antonio De Tommaso e coadiuvata da Emanuele Garofano, hanno poi perquisito la casa dell’uomo, all’interno della quale hanno trovato della marijuana e un bilancio di precisione. Per lui sono scattati i domiciliari oltre ad una multa per aver violato il decreto anti covid.

È invece crotonese un 32enne denunciato dagli agenti delle volanti per il reato di porto abusivo di armi. A seguito di una perquisizione personale, estesa anche al veicolo a bordo del quale viaggiava, gli agenti gli hanno trovato un coltello a serramanico di 38 centimetri, che è stato sequestrato.

In occasione dell’ultimo fine settimana, il Questore di Crotone ha infatti disposto dei controlli su tutto il territorio che hanno impegnato gli agenti della Polizia, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di porto, della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale. I servizi sono stati eseguiti anche in mare dal Roan di Vibo Valentia e da un elicottero del Reparto Volo di Reggio Calabria.

Nel weekend sono state così controllate 1769 persone, multate altre 59 per violazioni del decreto anti covid e verificati 90 negozi.