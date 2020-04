Covid, Pugliese: “Destinare le royalties alle imprese del territorio”

Alfio Pugliese

Lancia ancora una volta un appello Alfio Pugliese, presidente della Camera di commercio di Crotone. Cheide infatti di “ destinare l’utilizzo delle royalties per rispondere alla profonda emergenza economica e sociale che sta colpendo il nostro territorio”.

Per Pugliese, nonostante “le misure del Governo rappresentino dei segnali di sostegno alle imprese, non sono in alcun modo adeguate a rispondere all’emergenza in atto”. Parla di “ritardi nell’erogazione dei 600 euro così come della cassa integrazione”, ma anche di “difficoltà e rallentamenti nell’erogazione della prevista liquidità da parte delle banche. Purtroppo la burocrazia non sta consentendo di reagire tempestivamente alla crisi, con effetti gravissimi sul nostro sistema economico già fragile, poiché molte attività rischiano la chiusura e, di conseguenza, ciò si tradurrebbe nella perdita di numerosi posti di lavoro”.

“Alcuni comuni stanno già valutando di destinare la propria quota di royalties provenienti dallo sfruttamento degli idrocarburi a tale causa – spiega il Presidente dell’Ente camerale – Per tale motivo occorre un appello forte a tutti comuni costieri (Crotone, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Strongoli) affinché si mettano subito in moto al fine di garantire alle imprese le adeguate risorse a fondo perduto”.

“Ciò rappresenterebbe – conclude il Presidente Pugliese - una boccata di ossigeno in un momento in cui non si intravvedono speranze e in cui il rischio che ci si possa rivolgere a fonti illecite è grande. Il pericolo che la criminalità organizzata approfitti di tale crisi mettendo in giro denaro sporco a tassi usurari è palese e va contrastato fornendo agli imprenditori delle alternative valide e rapide”.